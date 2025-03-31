МВД: Мошенники в соцсетях начали собирать средства для неизлечимо больных

Схема работает следующим образом: после сбора значительных сумм «пациент» действительно проходит курс лечения в специализированной клинике, но в итоге умирает из-за изначально безнадёжного диагноза. Поскольку лечение не было завершено, часть средств возвращается на счёт фонда, после чего мошенники присваивают эти деньги под видом «неиспользованных пожертвований».