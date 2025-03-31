Омичи собирают деньги на бронзовый бюст основателя музея имени Михаила Врубеля

В Омском музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля начался сбор средств на отливку бронзового бюста его первого директора, Федора Васильевича Мелехина.
В настоящее время бюст выполнен из гипса омским скульптором Виталием Шевченко, однако этот материал недостаточно долговечен. Для создания долговечного памятника из бронзы необходимо собрать 400 000 рублей.
Музей обращается к жителям Омска и всем неравнодушным с просьбой поддержать проект и внести свой вклад в сохранение памяти о выдающемся деятеле культуры.
Информацию можно уточнить в выставочных корпусах музея (ул. Ленина, 3, ул. Музейная, 4, ул. Ленина, 23).
Музей надеется, что благодаря поддержке омичей бронзовый бюст Федора Мелехина займет достойное место в экспозиции уже в этом году.
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