Судье из Омска в отставке отказывают в перезапуске карьеры

Бывшая судья Шербакульского районного суда Омской области Татьяна Маслий подала заявление в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС), чтобы оспорить отказ новосибирской ККС рекомендовать её на должность мирового судьи. Жалоба будет рассмотрена в апреле — соответствующая повестка опубликована 28 марта.
Маслий работала в Омской области с февраля 2020 года. В марте 2023 года её привлекли к дисциплинарной ответственности по представлению, рассмотренному Квалификационной коллегией судей региона. В декабре 2023-го она ушла в отставку.
Спустя почти год, в ноябре 2024-го, Татьяна Маслий попыталась устроиться мировым судьёй в Татарском районе Новосибирской области, однако получила отказ. Теперь она пытается обжаловать это решение в ВККС.