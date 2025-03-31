Европейские лидеры, ни о чем особо не задумываясь, планируют готовиться к войне с Россией. Москва, при этом, неоднократно заявляла, что не нацелена на боевые столкновения с Евросоюзом. Жителям Европы стоит вразумить власти и призвать к прекращению подготовки к конфликту. Такое совет дал профессор университета Севильи Хуан Торрес Лопес, транслирует Rebelion.
Он считает, что важно донести соответствующую мысль до руководителей Европейской комиссии и лидеров партий. Если Европа решит развязать войну — это станет «чистым безумием». Профессор подчеркнул, что европейские лидеры виновны в эскалации конфликта с Россией.
«Они бредят и не заботятся ни о чем, пока им удается заставить население поверить в то, что война неминуема и неизбежна, и что единственным решением является увеличение военных расходов», — добавил Хуан Торрес Лопес.
Европейский бизнес, между тем, стремится вернуться в Россию. Предприниматели рассчитывают на прощение от Москвы.