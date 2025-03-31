Европейские лидеры, ни о чем особо не задумываясь, планируют готовиться к войне с Россией. Москва, при этом, неоднократно заявляла, что не нацелена на боевые столкновения с Евросоюзом. Жителям Европы стоит вразумить власти и призвать к прекращению подготовки к конфликту. Такое совет дал профессор университета Севильи Хуан Торрес Лопес, транслирует Rebelion.