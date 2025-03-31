Меншик лишил Джоковича исторической победы на турнире в Майами

Матч длился 2 часа 5 минут и завершился со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) в пользу Меншика. Джокович не смог преодолеть сопротивление соперника и не сумел оформить юбилейный титул в карьере.
Якуб Меншик победил Новака Джоковича в финале турнира в Майами. Видео © X / ABC Deportes MX.
В вот победителями турнира в Майами в парном разряде стали россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В финале они обыграли японку Мии Като и испанку Кристину Букшу. В общей сложности теннисистки провели на корте и в ожидании возобновления игры 7 часов 32 минуты.