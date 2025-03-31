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Меншик лишил Джоковича исторической победы на турнире в Майами

Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович не смог завоевать исторический 100-й титул на турнире категории WTA-1000 в Майами, уступив 19-летнему чеху Якубу Меншику.

Источник: Life.ru

Матч длился 2 часа 5 минут и завершился со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) в пользу Меншика. Джокович не смог преодолеть сопротивление соперника и не сумел оформить юбилейный титул в карьере.

Якуб Меншик победил Новака Джоковича в финале турнира в Майами. Видео © X / ABC Deportes MX.

В вот победителями турнира в Майами в парном разряде стали россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В финале они обыграли японку Мии Като и испанку Кристину Букшу. В общей сложности теннисистки провели на корте и в ожидании возобновления игры 7 часов 32 минуты.