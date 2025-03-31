Знойные хабаровчанки в купальниках закрыли зимний сезон на ГЛК «Хехцир»

Ярким многолюдным праздником закрыл горнолыжный сезон 2024/2025 ГЛК «Хехцир». Как ранее анонсировало ИА «Хабаровский край сегодня», он состоялся в минувшее воскресенье, 30 марта.
День выдался ясным, но дул холодный пронизывающий ветер. Тем не менее нашлось довольно много смельчаков, кто согласился на предложение организаторов и рискнул принять участие в массовом спуске со склона сопки на лыжах и сноубордах в купальниках. Было действительно жарко.
Многие участники праздника также надели необычные костюмы. В массовом спуске пронеслись динозавр, Кинг-Конг, гуси-лебеди, самурай и многие другие персонажи.
— На ГЛК «Хехцир» собрались самые яркие и творческие гости! Спасибо всем, кто придумал оригинальные костюмы и веселился от души! — отметили в администрации горнолыжного комплекса. — И помните, что горнолыжный комплекс «Хехцир» продолжает работать! Склоны будут доступны, пока позволяет погода и состояние снежного покрова. Со вторника спуск будет снова открыт. Так что ещё есть время покататься и насладиться уходящим сезоном!
Также в рамках Дня закрытия на «Хехцире» провели лотерею среди гостей, главным призом в которой стал безлимитный ски-пасс на весь следующий сезон. Без внимания не оставили и тех, кто решил посетить праздник без лыж или сноубордов — для них провели пешую прогулку по окрестностям комплекса «Хехцир».
Напомним, в этом году курорт переходит на круглогодичный режим работы благодаря организации новой экотропы для экстремального отдыха и спокойных прогулок. Туристический маршрут начнут облагораживать уже в ближайшее время.