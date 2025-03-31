Знойные хабаровчанки в купальниках закрыли зимний сезон на ГЛК «Хехцир»

— На ГЛК «Хехцир» собрались самые яркие и творческие гости! Спасибо всем, кто придумал оригинальные костюмы и веселился от души! — отметили в администрации горнолыжного комплекса. — И помните, что горнолыжный комплекс «Хехцир» продолжает работать! Склоны будут доступны, пока позволяет погода и состояние снежного покрова. Со вторника спуск будет снова открыт. Так что ещё есть время покататься и насладиться уходящим сезоном!