В Совбезе РФ заявили о попытках недружественных стран сеять русофобию

Недружественные страны пытаются насаждать чуждые для России западные идеалы и сеять русофобию, в том числе среди молодежи, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
Он подчеркнул, что сохраняется опасность радикализации определенной части российской молодежи и граждан России среднего возраста, передает РИА Новости.
Гребенкин привел статистику, согласно которой в 2024 году из 1387 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности, более трети (472) составляют молодые люди от 14 до 29 лет, в том числе 97 несовершеннолетних от 14 до 17 лет. 55 подростков были осуждены за совершение таких преступлений, сказал он.
Замсекретаря Совбеза заявил об активизации попыток недружественных стран по насаждению чуждых для российского общества западных идеалов и ценностей, продвижению идеологии насилия и русофобии, культивированию сепаратистских настроений. По его словам, ведется активный поиск и использование в деструктивных целях противоречий между разными слоями населения, наличия материального и культурного дисбаланса в регионах РФ, возможных случаев недовольства отдельных социальных групп.
Гребенкин заявлял, что иностранные спецслужбы пытаются активно вербовать детей для совершения диверсий и терактов на территории России.