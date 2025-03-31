В Совбезе РФ заявили о попытках недружественных стран сеять русофобию

Гребенкин привел статистику, согласно которой в 2024 году из 1387 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности, более трети (472) составляют молодые люди от 14 до 29 лет, в том числе 97 несовершеннолетних от 14 до 17 лет. 55 подростков были осуждены за совершение таких преступлений, сказал он.