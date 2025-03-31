«Ждули» под присмотром: В России нашли повод для проверок матерей, связавших жизнь с заключёнными

Многие женщины, ослеплённые надеждой и верой в исправление человека, становятся жертвами циничного обмана. Заключённые зачастую преследуют исключительно материальную выгоду, выкачивая деньги и ресурсы из доверчивых «невест». Нередки случаи, когда один заключённый поддерживает отношения с несколькими женщинами одновременно, обещая каждой из них замужество. Особенно уязвимыми оказываются многодетные матери, получающие государственные пособия на детей. Данная ситуация зачастую подпадает под статьи Уголовного кодекса о мошенничестве, однако выявление и пресечение подобных преступлений затруднено. Более того, не следует забывать о детях, живущих в семьях, где мать связала свою жизнь с заключённым.