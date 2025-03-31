Врач Шуров назвал незначительными шансы пациентов на выход из комы

«В большинстве случаев бывает гипоксическая энцефалопатия с разной степенью нарушений. У кого-то мышечные нарушения, у кого-то проблемы с памятью. Конечно, даром такие вещи не проходят. В какой степени, очень сложно судить. Очень часто все заканчивается смертью мозга», — сказал собеседник издания.