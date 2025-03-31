Врач Шуров назвал незначительными шансы пациентов на выход из комы

После комы у человека могут появиться проблемы с мышцами или памятью, но чаще всего все заканчивается смертью мозга. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал врач-нарколог Василий Шуров.
«В большинстве случаев бывает гипоксическая энцефалопатия с разной степенью нарушений. У кого-то мышечные нарушения, у кого-то проблемы с памятью. Конечно, даром такие вещи не проходят. В какой степени, очень сложно судить. Очень часто все заканчивается смертью мозга», — сказал собеседник издания.
Ранее сообщалось, что в Таиланде российского рэпера Пашу Техника ввели в искусственную кому. Предварительная причина произошедшего — отравление запрещенными препаратами. В ночь на 29 марта его состояние ухудшилось. По словам менеджера исполнителя, врачи диагностировали у него сепсис, пневмонию и полиорганную недостаточность.
Шуров также рассказывал aif.ru, что шансы выжить у Паши Техника составляют 20 процентов, однако обычно неблагоприятный прогноз при таких терминальных состояниях, как у него.