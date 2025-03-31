В Сети появилось видео трофейного танка с новым тактическим знаком ВСУ

Бойцы Российской Армии запечатлели на видео захваченный танк Т-80, на броне которого изображен новый тактический символ украинских боевиков. Видеоролик с комментариями был опубликован в Telegram-канале «Военный Осведомитель».
Авторы публикации отметили, что данный знак не принадлежит какому-либо отдельному подразделению ВСУ, а представляет собой общий символ для нескольких частей, задействованных в одной операции на определенном направлении.
В сообщении также отмечается, что сложное векторное изображение трех стрелок внутри квадрата трудно нанести на технику в условиях боевых действий. Это может свидетельствовать о попытке ВСУ провести некую «дезинформационную операцию», однако точно говорить об этом рано.
Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации заметили технику Вооруженных сил Украины с новым тактическим знаком. Соответствующую технику обнаружили в районе Часова Яра в ДНР.