В Сети появилось видео трофейного танка с новым тактическим знаком ВСУ

В сообщении также отмечается, что сложное векторное изображение трех стрелок внутри квадрата трудно нанести на технику в условиях боевых действий. Это может свидетельствовать о попытке ВСУ провести некую «дезинформационную операцию», однако точно говорить об этом рано.