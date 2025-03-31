Маск: выборы в суд Висконсина определят будущее США и всей западной цивилизации

Руководитель Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что результаты выборов в верховный суд штата Висконсин, запланированных на 1 апреля 2025 года, способны определить дальнейшую судьбу США и западной цивилизации.
Так, один из пользователей соцсети X высказали опасение, что победа демократов в верховном суде Висконсина откроет возможность для перераспределения территорий избирательных округов в пользу их партий, из-за чего они могут получить больше мест в конгрессе.
«1000%. На кону стоит контроль над палатой представителей США. Выборы в верховный суд Висконсина могут определить будущее Америки и западной цивилизации!» — написал Маск в репосте к сообщению в социальной сети Х.
Ранее Маск уже высказывал обеспокоенность тем, что американский миллиардер Джордж Сорос, по его мнению, пытается нарушить политику Дональда Трампа, в том числе финансируя выборы в верховный суд Висконсина многомиллионными вливаниями.