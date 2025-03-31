Пять мощных вспышек произошли на Солнце

Первая вспышка произошла после полуночи, ее продолжительность составила 33 минуты, последняя — в 20:07, она длилась 14 минут. Мощность вспышек варьировалась от М1.4 до М1.9.
Все вспышки произошли в одной группе пятен — 4048.
Классы вспышек
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.
Вспышки на Солнце обычно сопровождаются выбросами плазмы. Ее облака, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури. Это может оказывать влияние на метеочувствительных людей, а также на связь, навигацию, провоцировать полярные сияния в нетипичных для этого широтах.