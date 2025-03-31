Пять мощных вспышек произошли на Солнце

Вспышки на Солнце обычно сопровождаются выбросами плазмы. Ее облака, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури. Это может оказывать влияние на метеочувствительных людей, а также на связь, навигацию, провоцировать полярные сияния в нетипичных для этого широтах.