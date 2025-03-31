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Пять мощных вспышек произошли на Солнце

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Пять вспышек предпоследнего класса мощности М зафиксировали ученые на Солнце в течение воскресенья, об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Первая вспышка произошла после полуночи, ее продолжительность составила 33 минуты, последняя — в 20:07, она длилась 14 минут. Мощность вспышек варьировалась от М1.4 до М1.9.

Все вспышки произошли в одной группе пятен — 4048.

Классы вспышек

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.

Вспышки на Солнце обычно сопровождаются выбросами плазмы. Ее облака, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури. Это может оказывать влияние на метеочувствительных людей, а также на связь, навигацию, провоцировать полярные сияния в нетипичных для этого широтах.