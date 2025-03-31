Работодатели готовы платить подросткам до 80 тысяч рублей в месяц

«Это связано с дефицитом кадров во многих отраслях. Но нужно помнить о том, что в первую очередь труд подростка должен быть максимально безопасным, должны быть соблюдены все нормы и правила, которые защищают права молодых работников. И все они закреплены в нашем законодательстве. Однако ко мне неоднократно обращались подростки, а также их родители, с просьбой предусмотреть в законе возможность работы в выходные и праздничные дни. Были учтены все пожелания, и 25 марта Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении наши поправки в Трудовой кодекс РФ», — приводятся в сообщении слова Киселева.