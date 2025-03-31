В Совбезе раскрыли, как недружественные страны пытаются использовать против России миграционный фактор

Недружественные страны продолжают предпринимать попытки использования миграционного фактора против интересов России. Об этом РИА Новости сообщил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
«Недружественные страны продолжают использовать миграционный фактор в ущерб интересам нашей страны», — отметил собеседник агентства.
По его словам, с помощью надуманных предлогов о бытовых или социальных проблемах (невыплата зарплат или плохие условия труда, например) некоторых мигрантов пытаются втянуть в политическую активность.
Другое направление деятельности недружественных государств — это использование случаев группового нарушения мигрантами правопорядка или несоблюдения миграционного законодательства для обострения и роста межнациональной напряженности в стране.
В этом же интервью, напомним, Александр Гребенкин заявил, что в России намерены внести изменения в область государственной миграционной политики, что позволит нейтрализовать угрозы проявлений экстремизма.
Ранее в Совбезе России сообщили, что разрабатывают меры, направленные на блокировку попыток Запада спровоцировать в стране экономический кризис и обострение социальной обстановки.