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В Совбезе раскрыли, как недружественные страны пытаются использовать против России миграционный фактор

Гребенкин: недружественные страны пытаются использовать миграционный фактор.

Источник: Комсомольская правда

Недружественные страны продолжают предпринимать попытки использования миграционного фактора против интересов России. Об этом РИА Новости сообщил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

«Недружественные страны продолжают использовать миграционный фактор в ущерб интересам нашей страны», — отметил собеседник агентства.

По его словам, с помощью надуманных предлогов о бытовых или социальных проблемах (невыплата зарплат или плохие условия труда, например) некоторых мигрантов пытаются втянуть в политическую активность.

Другое направление деятельности недружественных государств — это использование случаев группового нарушения мигрантами правопорядка или несоблюдения миграционного законодательства для обострения и роста межнациональной напряженности в стране.

В этом же интервью, напомним, Александр Гребенкин заявил, что в России намерены внести изменения в область государственной миграционной политики, что позволит нейтрализовать угрозы проявлений экстремизма.

Ранее в Совбезе России сообщили, что разрабатывают меры, направленные на блокировку попыток Запада спровоцировать в стране экономический кризис и обострение социальной обстановки.