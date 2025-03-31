Платные парковки в Екатеринбурге будут работать только днем. Постановление с таким решением сейчас находится на согласовании в администрации города.
По данным tg- канала «Екатеринбург. Главное» ожидается, что документ подпишут до середины апреля и тут же вступит в действие.
— С 20:00 до 08:00 плата за пользование ими взиматься не будет. А парконы после 20:00 не ездят уже сейчас, — пишет телеграмм-канал.
Посмотреть зоны платных парковок можно на сайте. Оплата должна производится в течение первых 10 минут и составляет 50 рублей за час. За неуплату может прийти штраф в размере 3000 рублей.