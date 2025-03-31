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В регионах Казахстана продолжается сброс воды из водохранилищ

Министерство водных ресурсов и ирригации производит сброс воды из крупных водохранилищ северных, западных, восточных и центральных областей страны для приема и безопасного пропуска паводковых вод, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Министерство водных ресурсов и ирригации

По состоянию на 31 марта ситуация такова:

В Акмолинской области из Астанинского водохранилища сбрасывается 1,5 кубометра воды в секунду, из Селетинского водохранилища — 81,74 кубометра в секунду, из Чаглинского водохранилища — 1,5 кубометра в секунду.

В Актюбинской области из Актюбинского водохранилища сбрасывается 10 кубометров воды в секунду, из Каргалинского водохранилища сбрасывается 2 кубометра воды в секунду. В прошлом году оба объекта были реконструированы. Сейчас они активно накапливают воду и наполнены, в среднем, на 69%.

В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 450 кубометров воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища — 650 кубометров в секунду.

Из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывается 750 кубометров воды в секунду.

В Западно-Казахстанской области из Кировского водохранилища сбрасывается 17 кубометров воды в секунду, из Битикского водохранилища сбрасывается 28 кубометров воды в секунду, из Дунгулукского водохранилища сбрасывается 4 кубометра в секунду, из Пятимарского водохранилища — 1 кубометр в секунду.

В Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 8 кубометров воды в секунду, из Самаркандского водохранилища — 5 кубометров в секунду.

Из Кенгирского водохранилища в области Ұлытау сбрасывается 4,86 кубометра воды в секунду.

В Костанайской области из Верхне-Тобольского водохранилища сбрасывается 1,1 кубометра воды в секунду, из Каратомарского водохранилища — 3 кубометра в секунду. Сейчас объекты активно накапливают воду и наполнены, в среднем, на 69%.

В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 450,4 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища — 640 кубометров в секунду.