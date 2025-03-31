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В Иркутской области ввели в строй почти четыре тысячи квартир за два месяца

Общая площадь готового жилья более 450 квадратов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области за два месяца нового года ввели в строй 3,7 тысячи квартир. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на пресс-службу Иркутскстата, общая площадь готового жилья превышает 450 квадратов. Это на впечатляющие 18,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

— Ввод в эксплуатацию осуществлялся во всех муниципальных округах кроме Катангского и Мамско-Чуйского районов. Под ключ сдано пять многоквартирных домов общей площадью 30,9 тысячи квадратных метров, — пишет информационное агентство.

Особенно радует активность частных застройщиков — большинство новых домов возведено на средства населения и кредиты. При этом четверть всего введенного жилья приходится на уютные домики в садоводствах. Любопытно, что хотя 62% нового жилья построено в сельской местности, темпы строительства в городах все равно остаются выше.