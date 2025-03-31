В Иркутской области ввели в строй почти четыре тысячи квартир за два месяца

В Иркутской области за два месяца нового года ввели в строй 3,7 тысячи квартир. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на пресс-службу Иркутскстата, общая площадь готового жилья превышает 450 квадратов. Это на впечатляющие 18,8% больше, чем за тот же период прошлого года.