ВС РФ уничтожили 66 украинских беспилотников над тремя регионами

ВС РФ за ночь сбили 66 дронов армии Украины над тремя регионами России.
За прошедшую ночь средства ПВО сбили над тремя российскими регионами 66 беспилотников ВСУ. Больше всего дронов противника уничтожили над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в оборонном ведомстве. Так, больше всего БПЛА было сбито над территорией Брянской области — 41 дрон. Над Калужской областью уничтожили 24 беспилотника, а над Курской областью — один дрон.