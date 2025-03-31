ВС РФ уничтожили 66 украинских беспилотников над тремя регионами

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в оборонном ведомстве. Так, больше всего БПЛА было сбито над территорией Брянской области — 41 дрон. Над Калужской областью уничтожили 24 беспилотника, а над Курской областью — один дрон.