Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили 66 украинских беспилотников над тремя регионами

За прошедшую ночь средства ПВО сбили над тремя российскими регионами 66 беспилотников ВСУ. Больше всего дронов противника уничтожили над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ за ночь сбили 66 дронов армии Украины над тремя регионами России.

За прошедшую ночь средства ПВО сбили над тремя российскими регионами 66 беспилотников ВСУ. Больше всего дронов противника уничтожили над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в оборонном ведомстве. Так, больше всего БПЛА было сбито над территорией Брянской области — 41 дрон. Над Калужской областью уничтожили 24 беспилотника, а над Курской областью — один дрон.