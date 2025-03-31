Гребенкин: спецслужбы Украины пытаются втянуть ветеранов СВО в экстремизм

Украинские спецслужбы предпринимают попытки втянуть в экстремистскую деятельность ветеранов специальной военной операции и членов их семей, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
«Ими на основе постоянного мониторинга средств массовой информации и социальных сетей осуществляется выявление недовольных и критикующих власть россиян, проблем в адаптации ветеранов, их социальном и медицинском обеспечении», — сказал он в интервью РИА Новости.
Замсекретаря СБ пояснил, что под видом «защиты прав» бывших бойцов СВО организаторы таких компаний стремятся расшатать российское общество и вызвать социальную напряженность в РФ. Гребенкин подчеркнул, что забота о ветеранах спецоперации и их родных является приоритетным направлением деятельности государства.
Он добавил, что госорганы должны делать всё зависящее от них, чтобы помогать участникам СВО.
Напомним, в середине января ФСБ задержала россиянина, разославшего посылки с бомбами участникам СВО и госслужащим. На допросе подозреваемый признался, что украинские спецслужбы обещали ему вознаграждение в $6 тыс. Задержанный утверждал, что этих денег он так и не получил.