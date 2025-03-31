Гребенкин: спецслужбы Украины пытаются втянуть ветеранов СВО в экстремизм

Напомним, в середине января ФСБ задержала россиянина, разославшего посылки с бомбами участникам СВО и госслужащим. На допросе подозреваемый признался, что украинские спецслужбы обещали ему вознаграждение в $6 тыс. Задержанный утверждал, что этих денег он так и не получил.