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В Иркутской области нуждаются в водителях и врачах

В список востребованных вакансий также попали пекари, грузчики и бухгалтеры.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В каких работниках нуждаются в Иркутской области? Этим вопросом задались эксперты, а аналитики произвели подсчеты. Как сообщает «Тайшет 24» со ссылкой на онлайн-сервис по поиску работы и сотрудников hh.ru, за март работодатели чаще искали водителей и менеджеров по продажам. Следом идут продавцы, машинисты. Также в регионе не хватает поваров, пекарей и кондитеров.

— Самые востребованные — водители — на данный момент не входят в число дефицитных специалистов. Но при таком активном спросе у кандидатов на эти вакансии не будет проблем с поиском и выбором работы, — пишет информационное агентство.

Сохраняется спрос на официантов, врачей, инженеров различных направленностей и разнорабочих. Также в список попали грузчики, сборщики, слесари, операторы и администраторы. Причем, среди последних довольно высокая конкурентность.