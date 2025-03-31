В Иркутской области нуждаются в водителях и врачах

В каких работниках нуждаются в Иркутской области? Этим вопросом задались эксперты, а аналитики произвели подсчеты. Как сообщает «Тайшет 24» со ссылкой на онлайн-сервис по поиску работы и сотрудников hh.ru, за март работодатели чаще искали водителей и менеджеров по продажам. Следом идут продавцы, машинисты. Также в регионе не хватает поваров, пекарей и кондитеров.
— Самые востребованные — водители — на данный момент не входят в число дефицитных специалистов. Но при таком активном спросе у кандидатов на эти вакансии не будет проблем с поиском и выбором работы, — пишет информационное агентство.
Сохраняется спрос на официантов, врачей, инженеров различных направленностей и разнорабочих. Также в список попали грузчики, сборщики, слесари, операторы и администраторы. Причем, среди последних довольно высокая конкурентность.