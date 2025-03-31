В Иркутской области нуждаются в водителях и врачах

В каких работниках нуждаются в Иркутской области? Этим вопросом задались эксперты, а аналитики произвели подсчеты. Как сообщает «Тайшет 24» со ссылкой на онлайн-сервис по поиску работы и сотрудников hh.ru, за март работодатели чаще искали водителей и менеджеров по продажам. Следом идут продавцы, машинисты. Также в регионе не хватает поваров, пекарей и кондитеров.