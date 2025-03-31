Омская область — в аутсайдерах по зарплатам среди регионов РФ

Омская область заняла 69-е место в рейтинге регионов России по уровню заработной платы в малых и средних населенных пунктах. данные приводят «РИА Новости».
Средняя зарплата в Омской области в 2024 году составила 44 900 рублей, что на 18,5% выше уровня предыдущего года. Однако, этого достаточно лишь для покупки 2,28 фиксированных набора товаров и услуг. Кроме того, зарплата в сельской местности Омской области составляет всего 66,7% от средней зарплаты в самом Омске.
Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ (142 200 рублей), Ненецкий автономный округ (138 300 рублей) и Магаданская область (151 300 рублей). Замыкают рейтинг Республика Дагестан (34 700 рублей), Республика Ингушетия (32 700 рублей) и Чеченская Республика (29 800 рублей).
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