Омская область — в аутсайдерах по зарплатам среди регионов РФ

Средняя зарплата в Омской области в 2024 году составила 44 900 рублей, что на 18,5% выше уровня предыдущего года. Однако, этого достаточно лишь для покупки 2,28 фиксированных набора товаров и услуг. Кроме того, зарплата в сельской местности Омской области составляет всего 66,7% от средней зарплаты в самом Омске.