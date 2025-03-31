Горячую воду отключат после отопительного сезона в Актау

«С началом второго этапа реконструкции магистральных тепловых сетей в Актау отключат горячую воду. Об этом сообщили в управлении энергетики и ЖКХ региона», — говорится в сообщении.
В ГКП «КЖСА» пояснили, что решение об отключении зависит от ТОО «МАЭК», поставщика горячей воды. В свою очередь, в пресс-службе «МАЭК» сообщили, что отключения горячей воды потребуется, если начнутся работы по реконструкции тепловых сетей.
В управлении энергетики и ЖКХ подтвердили, что отключение неизбежно и связано с модернизацией теплосетей.