Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горячую воду отключат после отопительного сезона в Актау

Актау. 31 марта. КазТАГ — Горячее водоснабжение будет приостановлено одновременно с завершением отопительного сезона в связи с реконструкцией тепловых сетей, сообщает Lada.kz.

Источник: freepik.com

«С началом второго этапа реконструкции магистральных тепловых сетей в Актау отключат горячую воду. Об этом сообщили в управлении энергетики и ЖКХ региона», — говорится в сообщении.

В ГКП «КЖСА» пояснили, что решение об отключении зависит от ТОО «МАЭК», поставщика горячей воды. В свою очередь, в пресс-службе «МАЭК» сообщили, что отключения горячей воды потребуется, если начнутся работы по реконструкции тепловых сетей.

В управлении энергетики и ЖКХ подтвердили, что отключение неизбежно и связано с модернизацией теплосетей.