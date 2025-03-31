На юго-западе Москвы началось строительство нового газопровода высокого давления

«Мы применяем передовые технологии, чтобы обеспечить надежность и безопасность газоснабжения. Чтобы не нарушать привычный ритм жизни мегаполиса, учитывая плотную застройку и обилие подземных коммуникаций, мы разделили закрытые переходы на 14 участков. Новый газопровод будет интегрирован в автоматизированную систему диспетчерского управления АО “Мосгаз”, что позволит оперативно реагировать на любые нештатные ситуации и при последующей реконструкции отключать нужные нам участки газопровода за полторы минуты», — приводятся в сообщении слова гендиректора АО «Мосгаз» Гасана Гасангаджиева.