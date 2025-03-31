На юго-западе Москвы началось строительство нового газопровода высокого давления

«Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к прокладке газопровода высокого давления в Юго-Западном административном округе столицы. Он пройдет от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского. Для реализации проекта выбран комбинированный подход к строительству с применением современных методов бестраншейных технологий. Новый газопровод протяженностью около 3,5 км обеспечит растущие потребности Москвы, увеличив пропускную способность городской сети», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новый газопровод будет обслуживать газорегуляторный пункт «Свалочный», предприятия энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, жилые дома в Центральном, Южном и Юго-Западном административных округах.
«Мы применяем передовые технологии, чтобы обеспечить надежность и безопасность газоснабжения. Чтобы не нарушать привычный ритм жизни мегаполиса, учитывая плотную застройку и обилие подземных коммуникаций, мы разделили закрытые переходы на 14 участков. Новый газопровод будет интегрирован в автоматизированную систему диспетчерского управления АО “Мосгаз”, что позволит оперативно реагировать на любые нештатные ситуации и при последующей реконструкции отключать нужные нам участки газопровода за полторы минуты», — приводятся в сообщении слова гендиректора АО «Мосгаз» Гасана Гасангаджиева.
В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что строительство планируют завершить во втором квартале 2026 года. Новый газопровод рассчитан на срок службы более 40 лет.