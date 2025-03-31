Генштаб Беларуси: система ПВО отработала эффективно при проверке боеготовности

Муравейко раскрыл, что во время проверки использовались новые приемы и способы, развертывалась новая система наблюдения, создавались временные районы защиты и т.д. Также органами управления была развернута техническая основа, покрывшая «паутиной наблюдательных и радиолокационных постов» всю Беларусь. Это дало возможность полностью контролировать воздушное пространство.