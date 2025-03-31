Генштаб Беларуси: система ПВО отработала эффективно при проверке боеготовности

В Генеральном штабе Вооруженных сил сказали, что противовоздушная оборона отработала эффективно во время проверки боеготовности армии. Об этом первый замглавы Минобороны Павел Муравейко рассказал на «Беларусь 1».
Так, начальник Генштаба подчеркнул, что на мероприятиях по проверке боевой готовности противовоздушная оборона отработала достаточно эффективно.
— Мы проводили масштабное мероприятие для оценки способностей системы противовоздушной обороны вскрывать действия воздушного противника, реагировать на них, — пояснил он.
Муравейко раскрыл, что во время проверки использовались новые приемы и способы, развертывалась новая система наблюдения, создавались временные районы защиты и т.д. Также органами управления была развернута техническая основа, покрывшая «паутиной наблюдательных и радиолокационных постов» всю Беларусь. Это дало возможность полностью контролировать воздушное пространство.
— Действия зенитно-ракетных войск и авиации показали, что подразделения части к выполнению задач готовы, — подытожил военный чиновник.
Далее, по слова Муравейко, будет проведет комплекс оценочных мероприятий, но впечатления уже позитивные по итогам проверки боеготовности.
— Действия уверенные, слаженные, надежные, которые заставляют радоваться за то, что у нас такая подготовленная система противовоздушной обороны, — констатировал начальник Генштаба.
Напомним, неделю назад Минобороны сообщило о проверке боеготовности армии по поручению Лукашенко: «Задействуют авиацию и беспилотники».