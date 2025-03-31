Друг в беде не бросит: Эксперт по коммуникациям рассказал россиянам, где искать друзей после 30 лет

«Важно определить для себя, сколько времени вы готовы уделять другу и что для вас значит дружба. Дружба — это не про ожидания. Не стоит ждать от другого человека такого же поведения, как вы проявляете. Если вы отдаёте время, силы, средства, будьте готовы к тому, что человек может ничего не отдать взамен. Крепкие дружеские отношения строятся, когда вы дружите не из состояния “мне нужен друг”, а из состояния “я готов делиться, помогать, быть наставником”. И удивительным образом, когда вы ничего не ожидаете от дружбы, она становится крепкой», — рекомендует собеседник Life.ru.