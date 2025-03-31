Примводоканал предупредил о скорых перебоях с водой во Владивостоке

Во Владивостоке в ближайшие дни пройдут плановые ремонтные работы на водопроводных сетях, из-за чего часть жителей города останется без водоснабжения. Об этом сообщили специалисты «Примводоканала».
Первые отключения запланированы на **среду, 2 апреля**. С 9:00 утра до 17:00 вечера вода не будет поступать в дома по следующим адресам:
— проспект 100-летия Владивостока: 145, 145а, 147, 149;
— улица Кирова: 30, 38, 40, 42, 44, 44а;
— улица Магнитогорская: 3−13 (включая 11а).
Вторник, 9 апреля, станет самым масштабным днём по количеству отключений. С 9:00 до 18:00 затронуты:
— улица Луговая: 60−78 (чётные номера, включая 62а);
— улица Сабанеева: 11, 13, 19, 21, 23.
В этот же день, но уже до 20:00 вечера, перебои с водой ожидаются более чем в 30 домах:
— улицы Владикавказская, Воропаева, Горийская, Горная, Громова, Ивановская, Карская, Куйбышева, Невельского, Ракетная, Спиридонова, Трамвайная, Трудовых резервов, 1-я Флотская, Шепеткова.
Четверг, 10 апреля, коснётся только одного дома: с 9:00 до 19:00 воды не будет в доме 14 на улице Коммунаров.
Специалисты «Примводоканала» рекомендуют жителям подготовиться к временным неудобствам — запастись водой на бытовые нужды. Точные сроки восстановления подачи могут незначительно меняться в зависимости от хода работ.