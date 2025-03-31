В Совбезе оценили риски возникновения замкнутых мигрантских анклавов

«Несбалансированная концентрация приезжих в отдельных городах приводит в ряде случаев к возникновению критической нагрузки на социальную инфраструктуру и других проблем в обществе, в частности, в сфере школьного образования. В ряде образовательных учреждений численность детей мигрантов достигает 50% и более, многие из которых не знают русского языка, не отличаются примерным поведением, что негативно сказывается на учебном процессе, а также создает почву для общественного недовольства и конфликтов», — добавил Гребенкин.