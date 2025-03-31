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Совбез: в новых регионах при борьбе с экстремизмом делают упор на молодежь

Замсекретаря СБ Александр Гребенкин подчеркнул, что местному населению многие годы навязывали антироссийскую риторику.
Источник: Аргументы и факты

Власти новых регионов России уделяют особое внимание в работе по противодействию экстремизму молодежи. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

«Нужно учитывать, что в течение многих лет при участии иностранных неправительственных организаций и спецслужб жителям Украины, с прицелом на молодежь, навязывали антироссийскую риторику, прививали прозападную идеологию, направленную на искажение истории и разрушение духовно-нравственных ценностей», — отметил собеседник информагентства.

Он также рассказал, что украинские спецслужбы активно пытаются вербовать несовершеннолетних россиян для совершения диверсий и терактов на территории РФ.