Совбез: в новых регионах при борьбе с экстремизмом делают упор на молодежь

Власти новых регионов России уделяют особое внимание в работе по противодействию экстремизму молодежи. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
«Нужно учитывать, что в течение многих лет при участии иностранных неправительственных организаций и спецслужб жителям Украины, с прицелом на молодежь, навязывали антироссийскую риторику, прививали прозападную идеологию, направленную на искажение истории и разрушение духовно-нравственных ценностей», — отметил собеседник информагентства.
Он также рассказал, что украинские спецслужбы активно пытаются вербовать несовершеннолетних россиян для совершения диверсий и терактов на территории РФ.