Совбез: в новых регионах при борьбе с экстремизмом делают упор на молодежь

«Нужно учитывать, что в течение многих лет при участии иностранных неправительственных организаций и спецслужб жителям Украины, с прицелом на молодежь, навязывали антироссийскую риторику, прививали прозападную идеологию, направленную на искажение истории и разрушение духовно-нравственных ценностей», — отметил собеседник информагентства.