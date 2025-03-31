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Строительство школы в селе Вольно-Надеждинское откладывается

Торги по строительству нового здания для школы № 1 в селе Вольно-Надеждинское завершились без определения подрядчика — ни одна заявка не поступила на тендер, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Согласно порталу государственных закупок, торги по тендеру проходили 28 марта. В этот же день был опубликован протокол подведения итогов определения поставщика: подано заявок — ноль.

Напомним, что в середине марта стало известно, что краевые власти объявили тендер на строительство новой школы № 1 в селе Вольно-Надеждинское за 3,5 млрд рублей. Школа на 1500 учеников будет включать учебные классы, лаборатории, спортзалы, актовый зал, сенсорные комнаты и т. д. Завершение строительства было запланировано на 28 октября 2029 года. Финансирование поступит из федерального, краевого и местного бюджетов.

О строительстве новой школы говорят уже более 10 лет: предыдущий проект сорвался после отмены концессионного договора.

В Приморье регулярно объявляют тендеры на новые школы, но не всегда находятся подрядчики. Например, несколько раз пытались провести закупку для школы в селе Воздвиженка. Потому не исключено, что краевые власти снова объявят тендер на строительство школы, причем могут даже поднять стоимость работ.