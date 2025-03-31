Строительство школы в селе Вольно-Надеждинское откладывается

В Приморье регулярно объявляют тендеры на новые школы, но не всегда находятся подрядчики. Например, несколько раз пытались провести закупку для школы в селе Воздвиженка. Потому не исключено, что краевые власти снова объявят тендер на строительство школы, причем могут даже поднять стоимость работ.