Строительство школы в селе Вольно-Надеждинское откладывается

Согласно порталу государственных закупок, торги по тендеру проходили 28 марта. В этот же день был опубликован протокол подведения итогов определения поставщика: подано заявок — ноль.
Напомним, что в середине марта стало известно, что краевые власти объявили тендер на строительство новой школы № 1 в селе Вольно-Надеждинское за 3,5 млрд рублей. Школа на 1500 учеников будет включать учебные классы, лаборатории, спортзалы, актовый зал, сенсорные комнаты
О строительстве новой школы говорят уже более 10 лет: предыдущий проект сорвался после отмены концессионного договора.
В Приморье регулярно объявляют тендеры на новые школы, но не всегда находятся подрядчики. Например, несколько раз пытались провести закупку для школы в селе Воздвиженка. Потому не исключено, что краевые власти снова объявят тендер на строительство школы, причем могут даже поднять стоимость работ.