В Иркутской области боец СВО осваивает профессию помощника машиниста

В Иркутской области запустили уникальную программу трудовой адаптации для участников спецоперации. Каждому ветерану здесь готовы предоставить персонального куратора, который поможет не просто найти работу, а подобрать оптимальный вариант с учётом всех навыков и пожеланий. Об этом сообщает «Байкал 24» со ссылкой на Кадровый центр региона.