В Иркутской области боец СВО осваивает профессию помощника машиниста

В Иркутской области запустили уникальную программу трудовой адаптации для участников спецоперации. Каждому ветерану здесь готовы предоставить персонального куратора, который поможет не просто найти работу, а подобрать оптимальный вариант с учётом всех навыков и пожеланий. Об этом сообщает «Байкал 24» со ссылкой на Кадровый центр региона.
Яркий пример — история Сергея Жучёва из Нижнеилимска. Вернувшись со службы в 2024 году, он обратился в местный Кадровый центр. Благодаря индивидуальной программе поддержки, включающей тренинги по соцадаптации и помощь в составлении резюме, сибиряк смог устроиться помощником машиниста электровоза — профессии, которую он получил ещё в 2003 году.
— Для нас важно, чтобы ветераны прошли полную адаптацию и социализацию. Кроме того, такая работа сотрудников службы занятости позволяет закрыть кадровые потребности работодателей региона, — прокомментировал министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.
Уже сейчас в Иркутской области трудоустроены более 100 участников СВО. 20 ветеранов стали самозанятыми, один получил поддержку на открытие бизнеса. 15 человек прошли переобучение, в том числе пятеро — по новому нацпроекту «Кадры».