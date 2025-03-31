Квартиру жителя Хабаровского края топит несколько дней подряд

Житель дома сообщил, что его квартиру регулярно затапливает из-за неисправных коммуникаций и бездействия управляющей компании. Информация появилась в Сети в понедельник, 31 марта.

Ванинский межрайонный следственный отдел начал процессуальную проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На контроле следователей находится установление причин аварийной ситуации, а также оценка действий должностных лиц УК.