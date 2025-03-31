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МВД Польши: завершена модернизация электронного барьера на границе с Беларусью

Польша закончила модернизировать электронный барьер на границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

МВД Польши сообщило о завершении модернизации системы видеонаблюдения на границе с Беларусью, называемой электронным барьером, пишет ТАСС.

Речь идет о завершении модернизации электронного барьера вдоль технического заграждения в Подляском воеводстве. Работы затронули участок протяженностью 206 километров и стоили бюджету соседней страны 125 миллионов злотых или 32,5 миллиона долларов в эквиваленте.

— Установлена дополнительная линия камер для наблюдения за внешней стороной заграждения, а также улучшено освещение, — отчитались в польском ведомстве.

До этого Польша укрепила стальной арматурой забор на границе с Беларусью.

Тем временем Генштаб Беларуси сообщил, что система ПВО отработала эффективно при проверке боеготовности.

А МИД Рыженков высказался о пересмотре санкций ЕС против Беларуси.