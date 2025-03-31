МВД Польши: завершена модернизация электронного барьера на границе с Беларусью

Речь идет о завершении модернизации электронного барьера вдоль технического заграждения в Подляском воеводстве. Работы затронули участок протяженностью 206 километров и стоили бюджету соседней страны 125 миллионов злотых или 32,5 миллиона долларов в эквиваленте.