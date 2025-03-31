В Приморье установят именные таблички на домах участников Великой Отечественной войны

В Приморье на домах, где проживают участники Великой Отечественной войны, появятся именные информационные таблички. Как рассказала вице-губернатор края Вера Щербина, эта инициатива станет частью мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы. В крае насчитывается более 50 таких домов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
На заседании, прошедшем 31 марта с участием руководителей органов власти, обсуждались мероприятия по подготовке к празднику. В рамках культурных инициатив 30 художников в Штабе общественной поддержки создают 40 картин, посвящённых войне. Школьники и студенты активно участвуют в тематических мероприятиях, а в краевом архиве можно ознакомиться с уникальными документами на тему войны.
Отмечается, что именные таблички на домах, где проживают участники войны, установят по поручению президента России Владимира Путина.
«В крае сегодня живут более 50 участников Великой Отечественной войны, половина из них — во Владивостоке. Именные таблички установят на каждом доме», — отметила руководитель аппарата губернатора и правительства Приморья Диляра Маликова.
Вера Щербина подчеркнула важность этой инициативы как для ветеранов, так и для их родственников, а также для подрастающего поколения. Кроме того, вице-губернатор поручила завершить ремонты памятников Великой Отечественной войны в течение недели и привести в порядок прилегающие территории после зимы.