В Приморье установят именные таблички на домах участников Великой Отечественной войны

Вера Щербина подчеркнула важность этой инициативы как для ветеранов, так и для их родственников, а также для подрастающего поколения. Кроме того, вице-губернатор поручила завершить ремонты памятников Великой Отечественной войны в течение недели и привести в порядок прилегающие территории после зимы.