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Кафе в Ростове заплатит 80 тыс. рублей за иностранную музыку

Кафе в Ростове заплатит 80 тыс. рублей за иностранную музыку. Соответствующее решение опубликовано в электронной картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

Истцом выступило «Российское Авторское Общество», ответчиком — предприниматель Екатерина Зайцева. С женщины требовали 160 тыс. рублей за проигрывание иностранной музыки в кафе на улице Береговой в донской столице.

Восемь композиций зарубежных авторов прозвучали в заведении в феврале 2024 года, что было зафиксировано во время контрольного прослушивания. Предприниматель не имела права на публичное исполнение авторских произведений, однако досудебную жалобу оставила без ответа.

В итоге суд удовлетворил требования истца частично: бизнес-леди заплатит 80 тыс. рублей, а также расходы по уплате госпошлины.