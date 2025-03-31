Кафе в Ростове заплатит 80 тыс. рублей за иностранную музыку

Истцом выступило «Российское Авторское Общество», ответчиком — предприниматель Екатерина Зайцева. С женщины требовали 160 тыс. рублей за проигрывание иностранной музыки в кафе на улице Береговой в донской столице.
Восемь композиций зарубежных авторов прозвучали в заведении в феврале 2024 года, что было зафиксировано во время контрольного прослушивания. Предприниматель не имела права на публичное исполнение авторских произведений, однако досудебную жалобу оставила без ответа.
В итоге суд удовлетворил требования истца частично: бизнес-леди заплатит 80 тыс. рублей, а также расходы по уплате госпошлины.