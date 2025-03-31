В Самаре сразу по нескольким адресам отключат холодную воду

В Самаре местных жителей предупредили о проведении работ на сетях водоснабжения. В период ремонта ожидается временное отключение холодной воды, об этом сообщили в «РКС-Самара».
— 2 апреля сотрудники компании планируют заменить пожарные гидранты. С 10:00 до 15:00 ХВС отключат по следующим адресам: улица Промышленности, 111, 116, 118−150, 125−155; улица Авроры, 9Б, частный сектор по улице Ессентуковской, — указано в в сообщении.
Кроме того, 3 апреля специалисты проведут работы по улице Металлургов. С 20:00 3 апреля до 08:00 4 апреля холодную воду перекроют на улице Республиканской, 50, 56, 58, 73; улице Свободы, 193; улице Гвардейской, 22; улице Енисейской, 54; улице Строителей, 27, 29, 31, 35; проспекте Металлургов, 77, 79, 80, 80 г, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 89, 92, 91, 93, 94, 96.