Симоньян рассказала, что в 1990-е годы вызывало чувство обиды

«И как было обидно видеть этот невероятный патриотизм у них там. Любовь к родине, которая пестуется с шести лет, когда ты приходишь в школу, и каждое утро перед школой ты клянешься в… верности американскому флагу, глядя на американский флаг, который висит в каждой школьной комнате и даже в церквях обязательно. И у нас — ой, да это ужас, да у нас все самое плохое, да у нас самая жуткая история, да это вообще не мы выиграли… Великую Отечественную (войну — ред.), и вообще она никакая не Великая Отечественная, а Вторая мировая. И нам нужно только каяться, каяться, каяться и бесконечно любить Америку. Мне было так обидно», — рассказала Симоньян.