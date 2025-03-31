Еще четыре территории оказались подтопленными в Башкирии

В субботу в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило четыре сообщения о подтоплениях в Балтачевском, Туймазинском и Уфимском районах. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.
На особом контроле находятся четыре случая в Уфе, Архангельском и Чишминском районах.
Наибольший подъем воды за сутки зафиксирован на реке Тор в селе Воскресенское (Мелеузовский район) — уровень повысился на 10 см, достигнув отметки 217 см. Критическим считается значение 300 см.
Между тем на реке Белой в Уфе уровень воды начал снижаться. Зафиксировано падение на 10 см, текущий показатель — 276 см при критической отметке в 600 см.
Аналогичная ситуация наблюдается на реке Дёме в деревне Бочкарево (Чишминский район), где уровень упал на 11 см. Сейчас он составляет 394 см, а опасным уровнем считается 520 см.
Юмагузинское и Нугушское водохранилища работают в режиме наполнения, а Павловское — в транзитном. Специалисты продолжают мониторить ситуацию на водных объектах.
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