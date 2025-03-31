Дочь мировой оперной звезды Ольги Перетятько уснула на ее концерте

На ХII Транссибирском Арт-фестивале с программой «Сопрано тет-а-тет» выступила певица Ольга Перетятько. Уроженка Ленинграда, начинавшая свой профессиональный путь в детском хоре Мариинки, Ольга получила на родине диплом хорового дирижера, потом училась в Германии, Италии.
Международное признание к Перетятько пришло после победы на престижном конкурсе Пласидо Доминго Operalia. Одна из самых востребованных сопрано (выступления на престижнейших сценах мира), в последнее время Перетятько часто бывает в России — в этом сезоне прошло несколько ее концертов в Петербурге и Москве. Но в Новосибирск она приехала впервые. Причем прилетела сразу после премьеры оперы Верди «Трубадур» в Гамбургской государственной опере. С Каватины Леоноры и начался камерный концерт Ольги Перетятько в Новосибирском концертном зале им. А. М. Каца. Потом были романсы Рахманинова, Римского-Корсакова, Чайковского, Каватина Людмилы из оперы «Руслан и Людмила» Глинки. Аккомпанировал Ольге молодой пианист Виталий Щербаков.
Как призналась певица, она «сознательно стремилась соединить в одной программе как оперные арии, так и сочинения камерного репертуара». Что-то новое, неизвестное широкой публике, сочеталось с тем, что слушатели знают и любят.
На концерте присутствовали муж Ольги — бас Григорий Шкарупа и их четырехлетняя дочь Майя, которые специально прилетели из Петербурга. Сначала после каждого номера мамы девочки кричала из зала: «Ма-ма-а-а!!!», но потом утомилась и уснула. Несмотря на овации зрителей и крики папы «Браво!» уснула так крепко, что после концерта Григорию пришлось уносить Майю к маме на руках.
Проведя с дочкой и мужем три дня, наутро Ольга снова улетела в Гамбург — премьерные спектакли «Трубадура» продолжаются.