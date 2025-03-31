Дочь мировой оперной звезды Ольги Перетятько уснула на ее концерте

Международное признание к Перетятько пришло после победы на престижном конкурсе Пласидо Доминго Operalia. Одна из самых востребованных сопрано (выступления на престижнейших сценах мира), в последнее время Перетятько часто бывает в России — в этом сезоне прошло несколько ее концертов в Петербурге и Москве. Но в Новосибирск она приехала впервые. Причем прилетела сразу после премьеры оперы Верди «Трубадур» в Гамбургской государственной опере. С Каватины Леоноры и начался камерный концерт Ольги Перетятько в Новосибирском концертном зале им. А. М. Каца. Потом были романсы Рахманинова, Римского-Корсакова, Чайковского, Каватина Людмилы из оперы «Руслан и Людмила» Глинки. Аккомпанировал Ольге молодой пианист Виталий Щербаков.