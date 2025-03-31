Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава нижегородского Минспорта Дмитрий Кабайло появился во «ВКонтакте»

Новая страница станет ещё одним каналом связи с нижегородцами.

Источник: РИА "Новости"

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло создал сообщество «ВКонтакте» для общения с жителями региона. Об этом чиновник рассказал в своём первом посте.

По словам министра, идея создания дополнительной площадки для коммуникации с нижегородцами пришла к нему во время утренней пробежки.

Дмитрий Кабайло отмечает, что новая страница станет ещё одним каналом связи с жителями региона. Он пригласил всех неравнодушных к вопросам физической культуры и спорта делиться своими предложениями, идеями и комментариями.

«Пишите в личные сообщения, оставляйте комментарии под постами — вместе с моей командой будем разбираться в каждой конкретной ситуации», — подчеркнул Кабайло.

Кроме того, жители региона по-прежнему могут обращаться к главе Минспорта через его Telegram-канал.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Дмитрий Кабайло возглавил министерство спорта Нижегородской области.