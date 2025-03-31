Во Владивостоке прошел первый фестиваль народных театров Приморья

«Миссия народных театров — делать людей счастливыми! К нам на фестиваль, которого мы так долго ждали, приехали почти две сотни “народных” артистов. У каждого есть профессия, в которой они реализовались, но у каждого в душе жила и мечта — выйти на сцену. Наш проект дал им такую возможность. Я надеюсь, у нас получится собираться на такие фестивали раз в два года. И еще у меня есть мечта, чтобы со временем один из народных театров смог вырасти в полноценный, профессиональный… театр юного зрителя», — так неожиданно завершил свое приветствие Ефим Семенович.