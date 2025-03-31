Во Владивостоке прошел первый фестиваль народных театров Приморья

«Проект “Народные театры Приморского края” — уникальный по охвату территорий и количеству участников. Народные театры работают в Артеме, Спасске-Дальнем, Черниговке, Ольге, Дальнегорске и Дальнереченске, Славянке, Арсеньеве, Партизанске, Хороле. Скоро откроется одиннадцатый — в поселке Пограничном. Все активно работают, уже успели поставить по несколько спектаклей для взрослых и детей. Очень важно, что постоянную поддержку проекту оказывают главы районных администраций. В бюджетах предусмотрены ставки для режиссеров народных театров, выделяется средства на костюмы, изготовление декораций и даже на гастроли. Наши театры ездят в гости друг к другу и обмениваются спектаклями», — отметила на церемонии открытия фестиваля заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края Ольга Максимчук.
Художественный руководитель проекта — актриса театра имени Горького Яна Мялк, режиссер-педагог — актриса того же театра Марина Волкова. По их словам, самодеятельным артистам очень нравятся занятия по технике речи и сценическому движению.
«Как меняет людей в небольших городах наличие народного театра, мы знаем. В каждом городе или поселке, где появляются народные театры, к нам подходят жители и говорят, что здесь словно забурлила жизнь. На всех спектаклях там — всегда аншлаги. А это очень важно!» — отметила режиссер проекта Яна Мялк.
В итоговом спектакле-концерте фестиваля приняли участие все десять народных театров. Все показали отрывки из своих лучших спектаклей, смотреть их было интересно, так что зрители в зале долго, не жалея ладоней, хлопали самодеятельным артистам.
«Миссия народных театров — делать людей счастливыми! К нам на фестиваль, которого мы так долго ждали, приехали почти две сотни “народных” артистов. У каждого есть профессия, в которой они реализовались, но у каждого в душе жила и мечта — выйти на сцену. Наш проект дал им такую возможность. Я надеюсь, у нас получится собираться на такие фестивали раз в два года. И еще у меня есть мечта, чтобы со временем один из народных театров смог вырасти в полноценный, профессиональный… театр юного зрителя», — так неожиданно завершил свое приветствие Ефим Семенович.
В ближайшие дни — 5 апреля — откроется одиннадцатый народный театр в поселке Пограничном. Здесь состоится премьера спектакля «А зори здесь тихие».