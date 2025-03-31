Контракт на реконструкцию Матросского клуба Владивостока могут отменить

Прокуратура Приморского края требует отменить контракт на реконструкцию Матросского клуба во Владивостоке. Исковое заявление подано в Арбитражный суд, сообщает VL.ru со ссылкой на данные картотеки суда.
Поводом для разбирательства стали результаты проверки Федеральной антимонопольной службы, инициированной после жалобы местного предпринимателя. Заявитель указал, что подрядчик — компания «Амкон-ДВ» — не соответствовал требованиям конкурса, поскольку не имел достаточного опыта в качестве генерального подрядчика на аналогичных объектах.
ФАС подтвердила нарушения:
* В документах фирмы не нашлось подтверждения её участия в строительстве зданий такого уровня.
* Заказчик — Дирекция по строительству объектов ВГО — включил в контракт не связанные с реконструкцией работы по оснащению клуба, что противоречит закону о закупках.
Несмотря на решение ФАС от конца февраля и иск прокуратуры, зарегистрированный 25 марта, работы на объекте продолжаются. Строители уже демонтировали часть здания — металлический ангар со стороны набережной Цесаревича, а со стороны Матросского сквера и улицы Светланской здание осталось без окон.
Контракт стоимостью 818 млн рублей заключён на два года, и сдать объект планируют к весне 2026-го. Однако теперь сроки могут сорваться: Дирекция пытается оспорить вердикт ФАС в суде, но заседание ещё не назначено.