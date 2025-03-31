Движение по Менделеевской линии полностью перекрыли из-за ремонта до 9 апреля

В свою очередь, в Невском районе с 1 по 15 апреля в связи с ремонтом трамвайных путей движение будет также перекрыто по 1-му Рабфаковскому переулку у Рабфаковской улицы. Объехать этот участок можно будет по Запорожской улице, улице Грибакиных, улице Бабушкина, 1-му Рабфаковскому переулку и Рабфаковской улице.