Разработана технология для охлаждения алмазных окон для СКИФ

НОВОСИБИРСК, 31 марта. /ТАСС/. Ученые разработали новую технологию охлаждения тончайших алмазных окон для синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)». Новая система охлаждения существенно повысит срок службы этих элементов, нагревающихся до 300 градусов Цельсия, и в перспективе позволит повысить яркость излучения, сообщили в пресс-службе установки.
Алмазные окна устанавливаются в узлах вывода синхротронного излучения на исследовательские станции. Для того, чтобы высокие температуры не разрушили структуру монокристалла алмаза, на этих элементах реализована система охлаждения.
«Для фронтендов станций второй очереди рассматривается возможность применения новой системы охлаждения, которая позволит существенно повысить термостабильность алмазных окон и продлить срок их службы», — рассказали в пресс-службе.
В новой системе алмазное окно закрепляется при помощи жидкометаллической пленки. Жидкий металл уплотняет конструкцию, не требует ни пайки, ни сварки, при этом обеспечивает надежный тепловой контакт и достаточное вакуумное уплотнение. Ученые создали 3D-модель предложенной технологии охлаждения, на ее основе провели тепловые и прочностные расчеты и определили параметры конструкции, которые обеспечат требуемое охлаждение и его надежность. На 3D-модели было показано, что система охлаждения эффективно отводит тепло, позволяя не превышать максимальную температуру алмазной пластины в 542,6 градуса. В перспективе это позволит увеличить отводимую от алмазных окон тепловую мощность и снизить опасность возникновения аварийных ситуаций.
О проекте «СКИФ».
Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» — проект класса мегасайенс с синхротроном поколения 4 плюс, который строится в новосибирском наукограде Кольцово. ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения.
В конце 2024 года кабмин утвердил перенос сроков запуска синхротрона СКИФ в Новосибирской области на 2025 год. Ранее ввод установки, согласно указу президента РФ, был назначен на 31 декабря 2024 года. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пояснил, что изменения в сроках реализации проекта связаны с тем, что некоторые системы для установки были разработаны российскими учеными с нуля в условиях отсутствия доступа к иностранному оборудованию.