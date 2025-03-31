Запатентовано новое устройство для очистки сточных вод

«Под действием перепада давлений в жидкости возникают условия кавитации, и из жидкости выделяются пузырьки воздуха. В вихревой камере ее “закручивают” сначала в одном направлении, затем в другом. При этом меняется давление с повышенного на пониженное и наоборот. Такой механизм позволяет получать необходимые мелкие пузырьки газа за счет их интенсивного дробления в закрученном потоке», — рассказал один из разработчиков инновационного устройства, кандидат технических наук, доцент кафедры «Транспортные машины» ПГУ Константин Лебединский, добавив, что мелкие пузырьки захватывают загрязнители и поднимают их на поверхность.