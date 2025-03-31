В Ростове-на-Дону последний день марта обещает быть дождливым и теплым

Так, 31 марта в Ростове-на-Дону ожидается теплая и пасмурная погода. По данным синоптиков, в первой половине дня в городе будет переменная облачность, но без осадков. Температура воздуха днем прогреется до +15…+17 градусов Цельсия. Ветер слабый, переменных направлений, до четырех метров в секунду.