Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону последний день марта обещает быть дождливым и теплым

Ростов-на-Дону готовится к теплому завершению марта: прогноз погоды на 31 марта.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник ростовчан ждет дождливая погода и комфортная температура. Прогноз погоды опубликовали специалисты Гидрометцентра.

Так, 31 марта в Ростове-на-Дону ожидается теплая и пасмурная погода. По данным синоптиков, в первой половине дня в городе будет переменная облачность, но без осадков. Температура воздуха днем прогреется до +15…+17 градусов Цельсия. Ветер слабый, переменных направлений, до четырех метров в секунду.

Вечером в город придут дожди, которые продлятся до 20:00. Атмосферное давление ожидается в пределах нормы.