Генштаб Беларуси сказал о найденном противоядии от беспилотников

Муравейко обратил внимание на то, что во время проверки боеготовности беспилотниками выполнялись специфические задачи. Так, БПЛА не только вели привычную разведку и выдавали координаты для нанесения огня, но еще расчетами беспилотников велась корректировка стрельбы танков на большую дальность. Еще с использованием беспилотников минировалась и разминировалась местность, они ставили дымовые помехи и координировали действия штурмовых групп при плохой видимости в лесах и болотистой местности.