Генштаб Беларуси сказал о найденном противоядии от беспилотников

Белорусские военные нашли противоядие от беспилотников. Об этом сказал начальник Генштаба Павел Муравейко на «Первом информационном телеканале».
Напомним, неделю назад Минобороны сообщило о проверке боеготовности армии по поручению Лукашенко: «Задействуют авиацию и беспилотники».
По ее итогам в оборонном ведомстве сообщили, что в Беларуси активно изучается опыт ведения современных конфликтов, в том числе, вопросы применения беспилотников и противодействия им. Глава Генштаба сказал, что БПЛА проникли фактически в каждый элемент подготовки подразделений белорусских воинских частей, назвав беспилотники «данностью современной войны и боя».
Муравейко обратил внимание на то, что во время проверки боеготовности беспилотниками выполнялись специфические задачи. Так, БПЛА не только вели привычную разведку и выдавали координаты для нанесения огня, но еще расчетами беспилотников велась корректировка стрельбы танков на большую дальность. Еще с использованием беспилотников минировалась и разминировалась местность, они ставили дымовые помехи и координировали действия штурмовых групп при плохой видимости в лесах и болотистой местности.
— Все получилось, но есть нюансы, на которые стоит обратить внимание, — оценил работу БПЛА военачальник.
Муравейко еще сказал, что будет сделан акцент на подготовку дублеров по управлению беспилотниками, другие вопросы для отработки. И отметил, что с беспилотниками нужно бороться, используя средства радиоэлектронной борьбы. А затем сказал о противоядии от беспилотников.
— При проверке боеготовности опробовали этот элемент, благодаря чему стало понятно — от беспилотников есть противоядие, которое работает достаточно эффективно, — указал он.
Не уточняя, какие именно системы использовались белорусские военные, глава Генштаба все же констатировал, что «там, где грамотно было применено средство радиоэлектронной борьбы, беспилотники утратили свое господство на поле боя».
Еще Генштаб Беларуси сообщил, что система ПВО отработала эффективно при проверке боеготовности.
Также МВД Польши сообщило, что завершена модернизация электронного барьера на границе с Беларусью.