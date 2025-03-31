Жители Солнечного района воскресили «буханку» для отправки на СВО

«Буханки» на фронте крайне востребованы — на них производится эвакуация раненых с поля боя, перевозятся разведывательные группы, а также доставляются продукты и боеприпасы. Высокие вездеходные качества микроавтобуса-внедорожника позволяют особенно щепетильно не относиться к выбору маршрута. Ещё один несомненный плюс на фронте — простота ремонта и техобслуживания.