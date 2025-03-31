Жители Солнечного района воскресили «буханку» для отправки на СВО

Жители посёлка Дуки в Солнечном районе Хабаровского края не остались в стороне от дела помощи нашим бойцам, защищающим интересы Родины в зоне проведения специальной военной операции, и сотворили настоящее техническое чудо. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», благодаря неравнодушным людям на фронт в скором времени отправится ещё один автомобиль.
— Узнав, что нашим ребятам не хватает машин, жители Дуки под руководством главы поселения организовали ремонтно-автомобильную бригаду для введения в эксплуатацию машины УАЗ «буханка». Автомобиль находился в неисправном состоянии, и селяне в буквальном смысле воскресили транспортное средство, — рассказал глава Солнечного района Сергей Семёнов.
«Буханки» на фронте крайне востребованы — на них производится эвакуация раненых с поля боя, перевозятся разведывательные группы, а также доставляются продукты и боеприпасы. Высокие вездеходные качества микроавтобуса-внедорожника позволяют особенно щепетильно не относиться к выбору маршрута. Ещё один несомненный плюс на фронте — простота ремонта и техобслуживания.
Непосредственное участие в восстановлении автомобиля принимали местные жители — Анатолий Стефаненко, Георгий Похомов, Михаил Похомов, Валентин Колычев, Александр Пахрин, Сергей Горбенко и Илья Затеев. Деньгами на ремонт «буханки» помогали Денис Ильин, Николай Власов, Владимир Мотора, Максим Щеголев, Владимир Ремизов, Константин Шведов, Артём Козлитин, Фëдор Майстнер, Василий Воронин, Григорий Журавский и Игорь Бондарь.
Дукинцы не могли отправить просто машину, поэтому максимально нагрузили её всем необходимым: маскировочными сетями, блиндажными свечами и гуманитарной помощью, которую собирали ученики местной школы и неравнодушные жители посёлков Дуки и Берёзовый. Сейчас машина отправлена в Хабаровск для дальнейшего технического комплектования и передачи на фронт.