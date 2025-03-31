В Ростове новый весенний месяц начнется с массовых отключений воды

Водоснабжение будет временно прекращено 3 апреля, начиная с 9:00. Отключение затронет дома, находящиеся в периметре улиц Скачкова, Дальневосточной, Собино, Саши Чебанова, Ярославского и Профсоюзной. Также, отсутствие воды ощутят жители районов улиц Вагулевского, Вагонного, Балашовской, Моторного, Привокзальной и Стачки.
Данные временные неудобства обусловлены проведением работ по обновлению системы водоснабжения в Олимпийском переулке. Восстановить подачу холодного водоснабжения планируют 4 апреля к 9:00.
Во избежание сложностей, ростовчанам советуют заранее позаботиться о создании запасов воды для бытовых нужд.