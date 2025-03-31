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В Башкирии 58-летний мужчина вылетел в кювет и погиб

Ещё одно ДТП с погибшим зарегистрировали сотрудники ГАИ в Туймазинском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Туймазинском районе Башкирии погиб 58-летний мужчина. Житель республики насмерть разбился за рулем своего авто.

Как рассказали в пресс-службе ГАИ по РБ, водитель «Лады Калины» на 66 км трассы Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы не справился с управлением и вылетел в кювет. От удара машину опрокинуло на крышу.

— В результате дорожной аварии водитель скончался от полученных травм. Начато разбирательство, — добавили в ГАИ.

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