В Башкирии 58-летний мужчина вылетел в кювет и погиб

В Туймазинском районе Башкирии погиб 58-летний мужчина. Житель республики насмерть разбился за рулем своего авто.
Как рассказали в пресс-службе ГАИ по РБ, водитель «Лады Калины» на 66 км трассы Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы не справился с управлением и вылетел в кювет. От удара машину опрокинуло на крышу.
— В результате дорожной аварии водитель скончался от полученных травм. Начато разбирательство, — добавили в ГАИ.
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