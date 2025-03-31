В Омской области на 5,8% выросли продажи алкоголя

Наиболее значительный рост наблюдается в сегменте крепких напитков: коньяка, рома, виски и ликеров (+16,5%). Такова тенденция и в целом по России. На душу населения потребление крепких напитков достигло 2,3 литра. Продажи водки также показали рост, составив 4 литра на человека.