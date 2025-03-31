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В Омской области на 5,8% выросли продажи алкоголя

Наиболее значительный рост наблюдается в сегменте крепких напитков.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области выросли продажи алкоголя. По данным исследования FinExpertiza, продажи алкогольной продукции в Омской области в 2024 году увеличились на 5,8%.

Наиболее значительный рост наблюдается в сегменте крепких напитков: коньяка, рома, виски и ликеров (+16,5%). Такова тенденция и в целом по России. На душу населения потребление крепких напитков достигло 2,3 литра. Продажи водки также показали рост, составив 4 литра на человека.

Продажи пива выросли еще более существенно — на 22,6%, среднее потребление на душу населения достигло 62,2 литра.

Аналитики использовали данные Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) о розничных продажах спиртосодержащей продукции в натуральном выражении, включая реализацию алкоголя в заведениях общепита.

Ранее мы писали, что Омская область — в аутсайдерах по зарплатам среди регионов РФ.